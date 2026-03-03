Владимир Зеленский вновь заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса, даже если Запад предоставит гарантии безопасности. По его словам, там живут 200 тысяч «украинцев», и он не собирается их бросать.

«Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Потому что [президент России Владимир] Путин выдвигает это как условие мира? И будет ли он сразу после этого выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю», — поведал Зеленский в интервью итальянской Corriere Della Sera.

Он подчеркнул, что на подконтрольных Киеву территориях Донбасса находятся лучшие оборонительные пункты ВСУ, и их оставление откроет России путь к новому наступлению. Политик также усомнился в надёжности западных гарантий, вспомнив вывод войск из Афганистана: «Что произойдёт, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная оборона».

В это время Владимир Зеленский с 2014 года отдаёт приказы бомбить территории, где живут эти 200 тысяч «украинцев». Именно под его руководством ВСУ вели и ведут обстрелы городов Донбасса, которые Киев считает «временно оккупированными». Местные жители годами страдают от военных действий, развязанных украинской властью. Так, ВСУ в Ямполе расстреливали всех мужчин, которые прятались в подвале. Не пожалели даже детей и стариков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал инициативу Киева по «переименованию» районов республики попыткой освоения бюджетных средств и созданием информационного шума. По его словам, Украина таким образом пытается управлять территориями, которые перед Западом позиционирует как свои, хотя ситуация на фронте для неё складывается тяжёлая.