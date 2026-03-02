Глава ДНР Денис Пушилин объяснил инициативу киевского режима по «переименованию» районов республики как попытку освоения бюджетных средств. По его словам, Украина таким образом пытается управлять территориями, которые позиционирует перед Западом как свои.

«Не исключено, что данная инициатива является способом освоения бюджетных средств, заложенных на управление территориями, которые киевский режим пытается представить западным «партнёрам» как свои», — приводит слова Пушилина РИА «Новости».

Глава ДНР назвал инициативу Киева «абсурдной и оторванной от реальности», направленной на создание информационного шума в условиях тяжёлой ситуации на фронте.

«Действия киевского режима по переименованию районов в российских городах иначе как с иронией мы воспринимать не можем», — заключил он.

Тем временем, на Краснолиманском направлении Вооружённые силы Российской Федерации ведут боевые действия вокруг двух населённых пунктов с целью выхода к Оскольскому водохранилищу. Российские военные освободили населённый пункт Карповку. По направлению в районах Александровки и Коровьего Яра ведутся бои, чтобы продвинуться к водохранилищу.