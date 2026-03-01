Волошин высмеял решение Киева переименовать районы в ДНР и ЛНР

В Совете Федерации оценили инициативу украинских властей по переименованию районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе с РИА «Новости» назвал эти действия Киева проявлением беспомощности.

Особую критику вызвали новые названия. Волошин охарактеризовал их как образец «декоммунизационного новояза», который не имеет ничего общего с реальными историческими топонимами. Сенатор добавил, что действия украинской стороны выглядят комично.

По мнению политика, таким образом Украина пытается справиться с «фантомными болями» из-за территорий, которые уже потеряны безвозвратно. Он считает, что другого способа борьбы у Киева просто не осталось.