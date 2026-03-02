Российские военные продвигаются к Оскольскому водохранилищу в ДНР

На Краснолиманском направлении Вооружённые силы Российской Федерации ведут боевые действия вокруг двух населённых пунктов с целью выхода к Оскольскому водохранилищу. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, российские военные освободили населённый пункт Карповку. По направлению в районах Александровки и Коровьего Яра ведутся бои, чтобы продвинуться к водохранилищу.

Ранее Life.ru писал, что в Сумской области тыловые подразделения ВСУ имеют потери больше, чем штурмовые. Информация об этом стала известна из радиоперехвата. В основном целями ВС РФ в украинском тылу становятся водители и грузчики, которые доставляют на фронт снаряды, оборудование и продовольствие.