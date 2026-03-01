В Сумской области тыловые подразделения ВСУ имеют потери больше, чем штурмовые. Об этом журналистам рассказал источник в российских силовых структурах. Информация об этом стала известна из радиоперехвата.

«Потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты», — сказал собеседник.

По словам собеседника РИА «Новости», в основном целями ВС РФ в украинском тылу становятся водители и грузчики, которые доставляют на фронт снаряды, оборудование и продовольствие.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос испугался, что ВС РФ могут начать наносить удары планирующими авиабомбами вглубь страны. По его словам, Россия наращивает дальность управляемых авиационных снарядов, а сотрудничество с Белоруссией может сделать целью даже Киев.