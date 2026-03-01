Владимир Путин
1 марта, 08:14

Генерал ВСУ испугался угрозы ударов КАБами по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Украинский генерал Сергей Кривонос испугался, что российские войска смогут наносить удары корректируемыми авиабомбами (КАБ) по объектам в глубине территории страны, включая столицу. Свои опасения он высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам генерала, полностью закрыть небо от российских ракет и дронов не удастся, поскольку ВС РФ серьёзно наращивают дальность управляемых авиационных боеприпасов. Он также допустил, что ситуация для Украины может осложниться в случае тесного военного сотрудничества Москвы и Минска.

«А русские, если ещё начнут тесное сотрудничество с белорусами и, не дай боже, начнут использовать территорию Республики Беларусь, то тогда может стоять угроза и по столице Украины городу Киеву», — сказал он.

Кривонос также признал, что российские оборонные технологии продолжат совершенствоваться, и на любые действия украинской стороны Москва всегда будет находить способы противодействия.

Расчёт Supercam S350 вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт Supercam S350 вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Ранее ВСУ сообщили о появлении российских «Гераней» с системой визуальной навигации. Российские ударные дроны «Герань» прошли глубокую модернизацию, получив способность визуально распознавать маршрут следования. Теперь аппараты могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не полагаясь исключительно на спутниковые координаты.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

