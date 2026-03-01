Генерал ВСУ испугался угрозы ударов КАБами по Киеву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Украинский генерал Сергей Кривонос испугался, что российские войска смогут наносить удары корректируемыми авиабомбами (КАБ) по объектам в глубине территории страны, включая столицу. Свои опасения он высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
По словам генерала, полностью закрыть небо от российских ракет и дронов не удастся, поскольку ВС РФ серьёзно наращивают дальность управляемых авиационных боеприпасов. Он также допустил, что ситуация для Украины может осложниться в случае тесного военного сотрудничества Москвы и Минска.
«А русские, если ещё начнут тесное сотрудничество с белорусами и, не дай боже, начнут использовать территорию Республики Беларусь, то тогда может стоять угроза и по столице Украины городу Киеву», — сказал он.
Кривонос также признал, что российские оборонные технологии продолжат совершенствоваться, и на любые действия украинской стороны Москва всегда будет находить способы противодействия.
Ранее ВСУ сообщили о появлении российских «Гераней» с системой визуальной навигации. Российские ударные дроны «Герань» прошли глубокую модернизацию, получив способность визуально распознавать маршрут следования. Теперь аппараты могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не полагаясь исключительно на спутниковые координаты.
