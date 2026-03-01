Расчёт Supercam S350 вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

В зоне ответственности группировки «Днепр» отличились расчёты беспилотников Ивановского гвардейского соединения ВДВ. В ходе разведывательного полёта операторы Supercam S350 обнаружили укрытие противника на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.

В ангаре располагалась точка запуска ударных дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Координаты цели передали артиллеристам, которые нанесли точный удар.

В ведомстве подчеркнули: работа ведётся круглосуточно, а эффективность разведки обеспечивается надёжностью техники. Беспилотник Supercam S350 сочетает компактность (размах крыла — 3,2 метра, вес — около 11 кг) с высокими летными характеристиками. Благодаря слаженным действиям расчёта пункт управления БПЛА противника был ликвидирован.

Ранее ВСУ сообщили о появлении российских «Гераней» с системой визуальной навигации. Российские ударные дроны «Герань» прошли глубокую модернизацию, получив способность визуально распознавать маршрут следования. Теперь аппараты могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не полагаясь исключительно на спутниковые координаты.