Видят цель своими глазами: Новые возможности «Гераней» стали неприятным сюрпризом для ВСУ

Российские ударные дроны «Герань» прошли глубокую модернизацию, получив способность визуально распознавать маршрут следования. Теперь аппараты могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не полагаясь исключительно на спутниковые координаты. Об этом проинформировал заместитель командира украинского подразделения беспилотных систем Егор Фирсов.

Обновлённая техника представляет повышенную опасность для логистических цепочек. По словам офицера, устройства способны эффективно атаковать транспорт на автомагистралях, включая топливозаправщики и бронемашины.

«FPV как угроза не исчезла. Она может не разрушить теплоэлектростанции, но способна бить по дороге, технике, бензовозам. И это возможно уже сейчас», — заявил Фирсов.

Инновационная система наведения делает беспилотники более автономными в условиях радиоэлектронного противодействия. Ранее подобные средства поражения критически зависели от внешнего сигнала, который нередко подавляется специальными установками. Теперь же «умная» электроника позволяет обходить зоны глушения.

Представители ВСУ признают, что технологический скачок серьёзно влияет на защищенность тыловых объектов. Основная сложность заключается в умении БПЛА корректировать полёт в режиме реального времени. Подобная гибкость значительно затрудняет перехват целей стандартными средствами противовоздушной обороны.

Между тем сильные морозы приводят к непредсказуемым сбоям в работе беспилотников, используемых Вооружёнными силами Украины. Холода мешают работе дронов, поскольку их компоненты часто не рассчитаны на эксплуатацию в таких условиях.