Операторы дронов ВСУ столкнулись со сбоями техники из-за холодов

Он пояснил, что холода мешают работе дронов, поскольку их компоненты часто не рассчитаны на эксплуатацию в таких условиях.

Как подчёркивает Business Insider, значительная часть дронов для нужд Украины производится из стандартных компонентов, приобретаемых через интернет. Заблаговременно оценить их способность работать в мороз практически невозможно. Офицер добавил, что на доработку возвращаются целые партии беспилотников, которые начинают давать сбои при низких температурах. В публикации делается акцент на том, что такие поломки способны не только привести к срыву ключевых операций, но и увеличить нагрузку на психику личного состава, действующего в условиях суровой зимы.