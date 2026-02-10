Операторы дронов ВСУ столкнулись со сбоями техники из-за холодов
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Сильные морозы приводят к непредсказуемым сбоям в работе беспилотников, используемых Вооружёнными силами Украины. Об этой проблеме рассказало издание Business Insider со ссылкой на украинского боевика.
«Их функционирование непредсказуемо», — рассказал журналистам старший лейтенант ВСУ Сергей Андреев.
Он пояснил, что холода мешают работе дронов, поскольку их компоненты часто не рассчитаны на эксплуатацию в таких условиях.
Как подчёркивает Business Insider, значительная часть дронов для нужд Украины производится из стандартных компонентов, приобретаемых через интернет. Заблаговременно оценить их способность работать в мороз практически невозможно. Офицер добавил, что на доработку возвращаются целые партии беспилотников, которые начинают давать сбои при низких температурах. В публикации делается акцент на том, что такие поломки способны не только привести к срыву ключевых операций, но и увеличить нагрузку на психику личного состава, действующего в условиях суровой зимы.
Это далеко не единственные проблемы ВСУ. За минувшие сутки ВСУ потеряли девять антенн связи и два робототехнических комплекса. Также армия РФ нанесла удары по пяти блиндажам с боевиками. Помимо этого, героям удалось под Купянском в Харьковской области ликвидировать высокопоставленного офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко.
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