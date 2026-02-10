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Опубликовано 10 февраля, 04:34

За сутки ВСУ потеряли девять антенн связи и два робототехнических комплекса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что за минувшие сутки войска и беспилотники уничтожили девять антенн связи, два наземных робототехнических комплекса и пять блиндажей с бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, поражены пять блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито два беспилотника противника», — рассказал Астафьев.

Таким образом, за отчётный период украинская сторона лишилась важных средств связи и управления, а также нескольких защищённых позиций, где находился личный состав.

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Ранее под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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