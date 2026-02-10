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Опубликовано 10 февраля, 13:29

Семья бойца ВСУ должна вернуть 15 млн гривен из-за «воскресшего» сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Семья украинского военного Назара Далецкого, которого ранее признали погибшим, но затем вернули живым во время обмена, теперь должна вернуть около 15 млн гривен, выплаченных государством в качестве компенсации. Об этом сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный.

Напомним, что украинский боец Назар Далецкий, который считался погибшим, его даже официально похоронили в мае 2023 года после ДНК-экспертизы.

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Подворный отметил, что в ситуации будут искать виновных. Он подчеркнул, что экспертиза ДНК считается крайне точной, поэтому обстоятельства ошибки предстоит тщательно выяснить. При этом чиновник добавил, что для родственников главное — возвращение военного, а не полученные деньги.

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Полина Никифорова
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