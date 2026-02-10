Семья бойца ВСУ должна вернуть 15 млн гривен из-за «воскресшего» сына
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Семья украинского военного Назара Далецкого, которого ранее признали погибшим, но затем вернули живым во время обмена, теперь должна вернуть около 15 млн гривен, выплаченных государством в качестве компенсации. Об этом сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный.
Напомним, что украинский боец Назар Далецкий, который считался погибшим, его даже официально похоронили в мае 2023 года после ДНК-экспертизы.
Подворный отметил, что в ситуации будут искать виновных. Он подчеркнул, что экспертиза ДНК считается крайне точной, поэтому обстоятельства ошибки предстоит тщательно выяснить. При этом чиновник добавил, что для родственников главное — возвращение военного, а не полученные деньги.
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