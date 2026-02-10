Семья бойца ВСУ должна вернуть 15 млн гривен из-за «воскресшего» сына

Семья украинского военного Назара Далецкого, которого ранее признали погибшим, но затем вернули живым во время обмена, теперь должна вернуть около 15 млн гривен, выплаченных государством в качестве компенсации. Об этом сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный.

Подворный отметил, что в ситуации будут искать виновных. Он подчеркнул, что экспертиза ДНК считается крайне точной, поэтому обстоятельства ошибки предстоит тщательно выяснить. При этом чиновник добавил, что для родственников главное — возвращение военного, а не полученные деньги.