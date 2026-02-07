Украинский боец Назар Далецкий, который считался погибшим и был официально похоронен в мае 2023 года, вернулся к семье в результате обмена пленными. Изначально военнослужащего признали умершим на основании экспертизы ДНК, пишет начальник Львовской ОВА Максим Козицький.

Похороны Далецкого состоялись во Львовской области после того, как его признали погибшим в Харьковской области. Возвращение военнослужащего живым поставило под сомнение корректность процедур идентификации на украинской стороне.

Как отметили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер», несмотря на то, что видео с Далецким в российском плену публиковалось ранее, украинская сторона не включала его в списки на обмен. Этот случай привлёк внимание к проблемам в системе учёта пленных и погибших в ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил, что потери Вооружённых сил Украины убитыми как минимум в пять раз превышают цифру в 55 тысяч человек, озвученную Владимиром Зеленским.