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Опубликовано 7 февраля, 09:54

«Похороненный» в 2023 году ВСУшник «воскрес» в плену и вернулся на Украину к семье в рамках обмена

Обложка © Минобороны Украины

Обложка © Минобороны Украины

Украинский боец Назар Далецкий, который считался погибшим и был официально похоронен в мае 2023 года, вернулся к семье в результате обмена пленными. Изначально военнослужащего признали умершим на основании экспертизы ДНК, пишет начальник Львовской ОВА Максим Козицький.

Похороны Далецкого состоялись во Львовской области после того, как его признали погибшим в Харьковской области. Возвращение военнослужащего живым поставило под сомнение корректность процедур идентификации на украинской стороне.

Как отметили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер», несмотря на то, что видео с Далецким в российском плену публиковалось ранее, украинская сторона не включала его в списки на обмен. Этот случай привлёк внимание к проблемам в системе учёта пленных и погибших в ВСУ.

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Наталья Афонина
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