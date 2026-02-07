Три тысячи солдат ВСУ отрезаны в Константиновке после подрыва дамбы

В Константиновке в ДНР примерно три тысячи бойцов ВСУ оказались отрезаны после подрыва дамбы Молочарского водохранилища. Российские военные сбросили на объект авиабамбу ФАБ-3000, чтобы уничтожить вражескую логистику: подвоз резервов, провизии и боеприпасов. Об этом пишет Mash.

Дамба расположена в двух километрах от Константиновки. Сейчас отрезанные от «большой земли» вражеские отряды поднимают белые флаги, тем более что ударившие морозы не дают шансов выжить в полевых условиях. Оставшееся командование дислоцируется в административных зданиях в центре города. После подрыва дамбы уровень воды может ещё подняться, перерезав несколько путей снабжения ВСУ.

Напомним, Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по одному из маршрутов снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Константиновке. Момент удара ФАБ-3000 по дамбе был снят на видео.