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Опубликовано 7 февраля, 08:40
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Три тысячи солдат ВСУ отрезаны в Константиновке после подрыва дамбы

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu

В Константиновке в ДНР примерно три тысячи бойцов ВСУ оказались отрезаны после подрыва дамбы Молочарского водохранилища. Российские военные сбросили на объект авиабамбу ФАБ-3000, чтобы уничтожить вражескую логистику: подвоз резервов, провизии и боеприпасов. Об этом пишет Mash.

Дамба расположена в двух километрах от Константиновки. Сейчас отрезанные от «большой земли» вражеские отряды поднимают белые флаги, тем более что ударившие морозы не дают шансов выжить в полевых условиях. Оставшееся командование дислоцируется в административных зданиях в центре города. После подрыва дамбы уровень воды может ещё подняться, перерезав несколько путей снабжения ВСУ.

ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ под Константиновкой
ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ под Константиновкой

Напомним, Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по одному из маршрутов снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Константиновке. Момент удара ФАБ-3000 по дамбе был снят на видео.

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Татьяна Миссуми
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