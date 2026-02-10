Москалькова заявила, что Украина возвращает пленных в «бог знает какой одежде»

Российские военнослужащие возвращаются из украинского плена в «бог знает какой одежде». Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Госдумы по развитию общества.

«Наши ребята были возвращены, как обычно, бог знает в какой одежде. Их военные наши встретили, одели», — заявила Москалькова.

Она также поблагодарила Белоруссию за организацию встречи, включая предоставление помещений, питания и необходимой медицинской помощи.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам и погибали от бесчеловечного отношения. По её словам, факты жестокого обращения с пленными противоречат не только международному праву, но и базовым человеческим нормам. Кроме того, она отметила, что российские пленные не всегда получали необходимую медицинскую помощь, что могло привести к их гибели.