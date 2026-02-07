ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля, 14:25

Зеленский анонсировал новые обмены военнопленными с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский заявил о продолжении процесса обмена военнопленными между Украиной и Россией. Решение, по его словам, принято на переговорах делегаций в Абу-Даби, где также присутствовали представители США.

«Обмены продолжатся, команды будут работать над этим», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

«Похороненный» в 2023 году ВСУшник «воскрес» в плену и вернулся на Украину к семье в рамках обмена
«Похороненный» в 2023 году ВСУшник «воскрес» в плену и вернулся на Украину к семье в рамках обмена

Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне. Life.ru уже публиковал трогательные кадры общения российских пленных с близкими по телефону. Белорусские врачи прооперировали спасённого из плена российского бойца с разрывом селезёнки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar