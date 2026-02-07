Зеленский анонсировал новые обмены военнопленными с Россией
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Владимир Зеленский заявил о продолжении процесса обмена военнопленными между Украиной и Россией. Решение, по его словам, принято на переговорах делегаций в Абу-Даби, где также присутствовали представители США.
«Обмены продолжатся, команды будут работать над этим», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне. Life.ru уже публиковал трогательные кадры общения российских пленных с близкими по телефону. Белорусские врачи прооперировали спасённого из плена российского бойца с разрывом селезёнки.
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