«Скоро буду дома»: Вернувшиеся из плена бойцы сказали главные слова родным — трогательное видео

В Минобороны РФ показали, как российские бойцы связались с родными сразу после обмена пленными. Первые минуты после вызволения из плена оказались особенно эмоциональными. Ведомство поделилось с Life.ru кадрами этого события.

Первые звонки родным после возвращения российских бойцов из плена. Видео © Минобороны РФ

Многие звонили жёнам, детям и матерям, не скрывая чувств. Главное, что звучало в разговорах — «Скоро буду дома». Бойцы вернутся к родным после прохождения медицинских обследований и реабилитации.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Россия приняла 157 своих бойцов, возвращённых из украинского плена, в то время как Киеву были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. Обмен 314 военных анонсировал сегодня посланник президента США Стивен Уиткофф. Он выступил с заявлением по итогам переговоров в ОАЭ, назвав их продуктивными