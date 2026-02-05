Флаги России и крики «Ура»: Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными
Минобороны России показало первое видео с вернувшимися из плена военными
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показали видео с российскими военными, которых вернули из плена. На кадрах укутанные в триколоры бойцы заходят в автобус.
Российские военные вернулись из плена. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
«Ура!» — хором прокричали мужчины и поаплодировали.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Россия приняла 157 своих бойцов, возвращенных из украинского плена, в то время как Киеву были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. Обмен 314 военных анонсировал сегодня посланник президента США Стивен Уиткофф. Он выступил с заявлением по итогам переговоров в ОАЭ, назвав их продуктивными
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