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Опубликовано 5 февраля, 12:27

Флаги России и крики «Ура»: Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными

Минобороны России показало первое видео с вернувшимися из плена военными

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показали видео с российскими военными, которых вернули из плена. На кадрах укутанные в триколоры бойцы заходят в автобус.

Российские военные вернулись из плена. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

«Ура!» — хором прокричали мужчины и поаплодировали.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Россия приняла 157 своих бойцов, возвращенных из украинского плена, в то время как Киеву были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. Обмен 314 военных анонсировал сегодня посланник президента США Стивен Уиткофф. Он выступил с заявлением по итогам переговоров в ОАЭ, назвав их продуктивными

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Никита Никонов
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