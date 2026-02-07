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Опубликовано 7 февраля, 06:54

Белорусские врачи прооперировали спасённого из плена российского бойца с разрывом селезёнки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Одному из освобождённых из украинского плена российских военных белорусские хирурги экстренно прооперировали разрыв селезёнки. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал один из врачей, оказывавших помощь.

По его словам, у пациента при поступлении обнаружили внутреннее кровотечение, потребовавшее срочной операции. Состояние удалось стабилизировать. С другими солдатами тоже не всё в порядке: у многих диагностировали застарелые осколочные ранения с осложнениями, а один из военных перенёс инсульт. Всем оказывается комплексная медпомощь.

Военнослужащие также рассказали о деталях своего пребывания в украинских СИЗО и моменте обмена. Они уже связались с семьями и поблагодарили белорусскую сторону за тёплый приём и оперативную медицинскую поддержку.

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Ранее Life.ru рассказывал, как побывавшая в украинском плену жительница Курской области не смогла сдержать слёз, рассказывая об условиях содержания на подконтрольной Украине территории. По её словам, людей там держали скорее как заложников, чем как пленных.

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Владимир Озеров
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