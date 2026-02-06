Спасённая с Украины жительница Курской области разрыдалась от воспоминаний о плене
Обложка © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Освобождённая жительница Курской области не смогла сдержать слёз, рассказывая об условиях содержания на подконтрольной Украине территории. Видео с вернувшимися гражданами опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Видео © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Пенсионерка пожаловалась, что им не давали никаких лекарств, кроме парацетамола. По словам омбудсмена, людей «держали, как фактических заложников». Москалькова отметила, что рада их возвращению и рассчитывает на скорое освобождение остальных. Женщина во время разговора со слезами подтвердила сказанное.
Обмен состоялся накануне: стороны передали друг другу по 157 военнопленных. Вместе с российскими военнослужащими на родину вернулись и трое мирных жителей из Курской области.
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