Новости СВО. Горькое и Нескучное освобождены, ВСУ теряют позиции на севере Харьковской области, Зеленский поддержал удары по Ирану, 1 марта Оглавление Сумская область: без вести пропавших в 71-й бригаде ВСУ считают сотнями Запорожье: освобождено Горькое, дорога на Верхнюю Терсу открыта Харьковская область: освобождено Нескучное и уничтожен HIMARS Котёл под Лиманом: ВС РФ штурмуют Дробышево и бьют по Краматорску Карта СВО на 1 марта 2026 года Киев без ПВО: Зеленский аплодирует ударам США по Ирану вместо получения помощи Армия России готовится к штурму Верхней Терсы, в Харьковской области уничтожен HIMARS, жёны боевиков ВСУ жалуются на высокие потери — дайджест Life.ru.

Сумская область: без вести пропавших в 71-й бригаде ВСУ считают сотнями

Родственники боевиков из 71-й аэромобильной бригады ВСУ в соцсетях воют о высоких потерях в подразделении. Часть теряет солдат на участке южнее Варачина. Со слов близких, вчерашних жертв ТЦК без подготовки бросают на передовые позиции, а уже позже приходит сообщение: «Пропал без вести».

Штурмовые группы ВС РФ в Сумской области за сутки смогли продвинуться суммарно на 14 участках. Общая глубина броска составила до 900 метров.

На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты дронов «северян» уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Рыжевки.

Запорожье: освобождено Горькое, дорога на Верхнюю Терсу открыта

В Гуляйпольском районе Запорожской области штурмовики ВС РФ выбили противника из села Горького. Контроль над небольшим населённым пунктом, до конфликта там проживало около 60 человек, открывает для нашей армии дорогу на Верхнюю Терсу. Подразделения группировки «Восток» смогут зайти с юга к этому селу, которое расположено на важном перекрёстке для логистики ВСУ.

— Пусть это и маленькое село южнее Верней Терсы, но сам прорыв крайне важен. Фронт противника в полосе 5А продолжает трещать и откатываться на запад. С учётом провалившегося контрнаступа штурмового корпуса ВСУ, очень нехороший для противника «звоночек», — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Как раз в Верхней Терсе ВС РФ атаковали пункты размещения резервов ВСУ. Также под удар попали позиции боевиков в Новосёловке и Любицком.

Противник продолжает атаковать позиции Российской армии в Запорожской области. За сутки группировка «Восток» отразила накат 82-й бригады ВСУ в направлении Новоалександровки, пишет канал «Воин DV».

Харьковская область: освобождено Нескучное и уничтожен HIMARS

В Харьковской области российские подразделения освободили Нескучное. Недалеко от населённого пункта проходит граница Шебекинского района Белгородской области.

— Данное направление долгое время оставалось относительно статичным. Возобновление здесь активных боевых действий может означать формирование новых участков буферной зоны в приграничье, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Авторы телеграм-канала «Северный ветер» отмечают, что накануне штурма Нескучного противник пытался упрочнить свои оборонные позиции за счёт националистов из нацгвардии. Но подкрепление было уничтожено в окрестностях села.

На Хатненском участке также у группировки «Север» есть успехи. С четырёх огневых позиций в районе села Зелёного выбиты украинские боевики. В окрестностях Чугуновки и Двуречанского штурмовики ВС РФ проводили зачистку лесных массивов.

В окрестностях села Кочеток Чугуевского района разведка ВС РФ вскрыла расположение системы залпового огня HIMARS. Из установки украинские боевики наносили удары по гражданской инфраструктуре Белгорода. Ракетой HIMARS был уничтожен.

М142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня. Установки Вашингтон начал передавать Киеву с первого года СВО. Ключевая особенность HIMARS — широкая номенклатура применяемых ракет. Снаряды могут быть как обычными, так и управляемыми, а дальность их полёта может достигать 500 километров.

Котёл под Лиманом: ВС РФ штурмуют Дробышево и бьют по Краматорску

Морпехи 177-го полка группировки «Центр» уничтожили оружие противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Северо-западнее Красного Лимана ВС РФ ведут бои на подступах к Святогорску. На севере и северо-востоке от города идёт работа по закрытию «карманов» на местности.

Наши штурмовики продвинулись к центральной части села Дробышево, а в районе Ставков идут бои за фермы. Впервые ВС РФ нанесли удар с помощью артиллерии, систем залпового огня и дронов-камикадзе по Краматорской агломерации.

Это говорит о двух вещах: либо Армия России значительно продвинулась к агломерации, либо заняла новые огневые позиции, которые раньше были вне контроля.

Карта СВО на 1 марта 2026 года





Киев без ПВО: Зеленский аплодирует ударам США по Ирану вместо получения помощи

Владимир Зеленский назвал Иран «соучастником для Путина» и поддержал атаки Израиля и США по Ирану. Поводом для такой речи стала военная поддержка России со стороны Исламской Республики.

По словам главы киевского режима, с началом бомбардировок Ирана у его жителей появился шанс «освободиться от террористического режима» и гарантировать безопасность всем.

— Важно, что Соединённые Штаты настроены решительно, и, когда есть решительность, глобальные преступники слабеют, — заявил Зеленский.

Пока же президенту Украины остаётся лишь наблюдать, как США сжигают боеприпасы в ходе конфликта с Ираном. А ведь всё это могло достаться Киеву. О проблемах для Киева уже пишет Financial Times. Американские журналисты предполагают, что у режима Зеленского может возникнуть дефицит ракет для ПВО.

