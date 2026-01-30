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Опубликовано 30 января, 05:50

Беженцы рассказали, как ВСУ в Ямполе расстреливали местных мужчин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

ВСУ расстреливали мужское население Ямполя в ДНР, рассказали спасённые жители населённого пункта. По словам пенсионерки, под расправу попадали все, вне зависимости от возраста — даже дети и старики. Украинские военнослужащие, добавила она, были очень недовольны нежеланием пожилого населения переходить на сторону Киева.

«Мы сидели в подвале, к нам пришли украинцы и говорят, мол, им дали приказ расстреливать всех мужчин. Там уже лежат два деда [расстрелянных]», — поделилась женщина.

Донаты ВСУ в обмен на свободу: Как СБУ подчинила себе украинский криминалитет
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Ранее в МИД рассказали, как ВСУ расстреляли мирных жителей Селидово в ДНР. По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, от «лютых» действий украинской армии погибли 130 человек.

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Матвей Константинов
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