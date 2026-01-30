ВСУ расстреливали мужское население Ямполя в ДНР, рассказали спасённые жители населённого пункта. По словам пенсионерки, под расправу попадали все, вне зависимости от возраста — даже дети и старики. Украинские военнослужащие, добавила она, были очень недовольны нежеланием пожилого населения переходить на сторону Киева.

«Мы сидели в подвале, к нам пришли украинцы и говорят, мол, им дали приказ расстреливать всех мужчин. Там уже лежат два деда [расстрелянных]», — поделилась женщина.

Ранее в МИД рассказали, как ВСУ расстреляли мирных жителей Селидово в ДНР. По словам посла по особым поручениям Родиона Мирошника, от «лютых» действий украинской армии погибли 130 человек.