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Опубликовано 12 января, 05:56

Мирошник сообщил, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА «Новости» озвучил информацию о массовом убийстве мирного населения в городе Селидово, находящемся на территории ДНР.

По словам дипломата, число жертв среди гражданского населения напрямую коррелирует с продолжительностью и ожесточённостью боевых действий. Мирошник заявил, что, по имеющимся данным, украинские формирования, войдя в Селидово, расправились со 130 мирными жителями. Он охарактеризовал действия этих формирований как «лютые».

Кроме того, Мирошник отметил, что значительное число людей покинуло прифронтовые зоны, спасаясь от зверств ВСУ. В настоящее время ведётся работа по установлению точного количества выживших в этих районах.

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Оксана Попова
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