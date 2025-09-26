Интервидение
26 сентября, 09:16

«Не чувствуют ни боли, ни усталости»: Боевики ВСУ под наркотиками убили пенсионерку в ДНР

Жительница Марьинки рассказала о зверствах боевиков ВСУ под наркотиками

Боевики ВСУ жестоко расправились с жительницей села Марьинка в ДНР. Об этом рассказала её дочь Галина Невинная. Женщина подчеркнула, что сама слышала по телефону, как украинские военные убивают её мать.

Собеседница kp.ru подчеркнула, что вражеские солдаты находились в состоянии наркотического опьянения. Это военное преступление стало очередным свидетельством жестокости боевиков ВСУ по отношению к мирным жителям Донбасса.

«Что тут вэсэушники творили, вам не передать! Они все на наркоте сидели. Обдолбятся — ни боли, ни усталости не чувствуют. Звери. Они маму мою убили. Я это всё слышала своими ушами, мы как раз с ней говорили по телефону», — рассказала Галина.

Ранее Life.ru рассказывал о преступлениях ВСУ под Днепропетровском. Боевики ВСУ насиловали и убивали мирных граждан. Кроме того, под Красноармейском ВСУ жестоко расправились над женщиной с ребёнком, чтобы угнать их автомобиль.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

