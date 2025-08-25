Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли женщину и перерезали горло её ребёнку, чтобы заполучить их автомобиль в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал местный житель Сергей Власов.

«Там уже месяц назад двое военных, это ВСУшники, убили мать и её сына. Женщину застрелили, а ребёнку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — «Мицубиси». Машину позже обнаружили в Днепре», — поделился мужчина.

Собеседник агентства добавил, что подобные преступления со стороны украинских боевиков в Красноармейске с 2014 года происходили на регулярной основе.