ВСУ жестоко расправились над женщиной с ребёнком, чтобы угнать их автомобиль
Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли женщину и перерезали горло её ребёнку, чтобы заполучить их автомобиль в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал местный житель Сергей Власов.
«Там уже месяц назад двое военных, это ВСУшники, убили мать и её сына. Женщину застрелили, а ребёнку перерезали горло. Также забрали их автомобиль — «Мицубиси». Машину позже обнаружили в Днепре», — поделился мужчина.
Собеседник агентства добавил, что подобные преступления со стороны украинских боевиков в Красноармейске с 2014 года происходили на регулярной основе.
Ранее губернатор Херсонской области Владимира Сальдо сообщил о том, что боевики ВСУ наносят удары по автомобилям скорой помощи в прифронтовых районах. Из 55 имеющихся машин 27 были уничтожены или серьёзно повреждены. Местные власти ожидают поставки новых автомобилей для замены уничтоженных. Также рассматривается возможность оснащения карет дополнительной защитой от беспилотных летательных аппаратов.