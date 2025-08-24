Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 14:29

Сальдо заявил о смене тактики украинских формирований вблизи Херсона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Вместо форсирования Днепра украинские формирования теперь чаще атакуют Херсонскую область со стороны Чёрного моря. Об изменении тактики сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Попытки продолжаются. Большей частью всё-таки сейчас не с Днепра, а с Чёрного моря пытаются высадиться в районе той же Кинбурнской или Тендровской косы. Но практически все попытки пресекаются ещё на воде», — отметил он в ходе интервью с ТАСС.

Губернатор добавил, что даже если кому-то и удастся добраться до берега, то с ним расправятся уже на берегу.

По словам Сальдо, смена тактики была необходима ВСУ для поддержания видимости успешности операций и для заброски агентурной сети на левобережье. Глава Херсонской области уточнил, что все попытки противника нарушить безопасности России регулярно пресекаются, а агенты украинских спецслужб выявляются и обезвреживаются.

Ранее губернатор обвинил украинских военных и иностранных наёмников в беспринципности и разграблении покинутых квартир. Сальдо также указал на вовлечённость представителей правопорядка в эти мародёрские преступления.

Ольга Сливченко
