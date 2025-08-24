Сальдо заявил о смене тактики украинских формирований вблизи Херсона

Вместо форсирования Днепра украинские формирования теперь чаще атакуют Херсонскую область со стороны Чёрного моря. Об изменении тактики сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Попытки продолжаются. Большей частью всё-таки сейчас не с Днепра, а с Чёрного моря пытаются высадиться в районе той же Кинбурнской или Тендровской косы. Но практически все попытки пресекаются ещё на воде», — отметил он в ходе интервью с ТАСС.

Губернатор добавил, что даже если кому-то и удастся добраться до берега, то с ним расправятся уже на берегу.

По словам Сальдо, смена тактики была необходима ВСУ для поддержания видимости успешности операций и для заброски агентурной сети на левобережье. Глава Херсонской области уточнил, что все попытки противника нарушить безопасности России регулярно пресекаются, а агенты украинских спецслужб выявляются и обезвреживаются.