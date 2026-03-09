Зеленский обозначил даты нового раунда переговоров

Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта. Об этом он сообщил в интервью The New York Times во время визита в Донбасс.

«Думаю, это произойдёт на следующей неделе, если мы всерьёз намерены продолжить эти переговоры», — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что встреча планировалась на 6 марта в ОАЭ, но не состоялась. По словам Зеленского, американцы предлагали альтернативу — двусторонние переговоры России и Украины, однако он хотел бы дождаться трёхстороннего формата.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. Он заявил, что дискуссия продолжается и выходит на финальные договорённости.