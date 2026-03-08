Песков: Москва открыта к переговорам по Украине, это в наших интересах

Москва не закрывается от диалога по украинскому кризису и готова обсуждать урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы принимаем во внимание все аспекты до мелочей, мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах», — сказал Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. Он сообщил, что обсуждения продолжаются — процесс движется к конкретным итогам.