Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который предоставляет отсрочку от мобилизации всего лишь на один год для молодых людей возрастом от 18 до 25 лет, отслуживших по контракту в рядах украинской армии. Информация о законодательном акте появилась на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, теперь под мобилизацию может попасть молодой человек, даже отслуживший год по контракту в ВСУ. Хотя ранее украинские власти обещали не трогать лиц младше 25 лет. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступает ярым противником закона. Она объясняла, что молодёжь попросту обманули, пообещав, что после года службы их не призовут до 25-летнего возраста. А на деле выходит сейчас иначе.