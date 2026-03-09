Владимир Путин
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации на год

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu

Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который предоставляет отсрочку от мобилизации всего лишь на один год для молодых людей возрастом от 18 до 25 лет, отслуживших по контракту в рядах украинской армии. Информация о законодательном акте появилась на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, теперь под мобилизацию может попасть молодой человек, даже отслуживший год по контракту в ВСУ. Хотя ранее украинские власти обещали не трогать лиц младше 25 лет. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступает ярым противником закона. Она объясняла, что молодёжь попросту обманули, пообещав, что после года службы их не призовут до 25-летнего возраста. А на деле выходит сейчас иначе.

Ранее в Верховной Раде заявили, что мобилизационного ресурса Украины хватит на 1,5 года, поэтому нужно расширять границы призыва в ВСУ. Сейчас на Украине действуют так называемые «молодёжные» контракты для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Молодых людей заманивают подписать договор о службе в армии, прельщая льготами, однако на деле никаких преимуществ служба не даёт. Более того, в Раде даже призывали не давать отсрочку для таких военных, а рассматривать их наравне со всеми в вопросах мобилизации на фронт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
