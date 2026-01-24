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Опубликовано 24 января, 20:42

В Раде заявили об отсутствии отсрочки для «молодёжных» контрактников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Украинские военные, заключившие краткосрочный «молодёжный» контракт, подлежат немедленной мобилизации. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

Костенко пояснил, что речь идёт о так называемых «молодёжных» контрактах для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, законодательство не закрепило для этой категории право на отсрочку после окончания службы. В результате военнослужащие, выполнившие условия контракта, автоматически подпадают под общие нормы мобилизации.

«Сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — пояснил Костенко в интервью украинскому «24 Каналу».

Он отметил, что ранее в Раду вносили законопроект, который должен был предусмотреть отсрочку для таких граждан. Однако документ не приняли. Костенко связал это с публичной критикой со стороны части депутатов, которых он назвал популистами. По его оценке, молодые люди, рассчитывавшие на краткий срок службы и дополнительные льготы, оказались в иной правовой ситуации. Он подчеркнул, что при демобилизации они не получают никаких гарантий освобождения от последующего призыва.

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Антон Голыбин
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