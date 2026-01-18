Сырский: Вернувшихся с «самоволки» первыми гонят на передовую

Вернувшиеся из самовольного оставления части военнослужащие Вооружённых сил Украины в первую очередь направляются для комплектования подразделений на самых напряжённых участках фронта. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua.

«В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых сложных участках. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть потери и потребность в пополнении личного состава», — сказал Сырский.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с масштабной проблемой дезертирства, из-за которой даже формально достаточные показатели мобилизации не позволяют восполнить потери личного состава на фронте. Очень многие военнослужащие уходят в самовольное оставление части, и если бы ежемесячно мобилизовывали по 70 тысяч человек, то все подразделения были бы полностью укомплектованы.