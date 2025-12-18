Западные дипломаты замечают стремительное падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома», — отметили в СВР.

Однако проблемы не только у «верхушки» ВСУ, но и у воинского состава: всё больше украинских солдат теряет боевой дух из-за коррупционного скандала в Киеве. Военные не желают гибнуть или получать ранения ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках. Уровень дезертирства достиг небывалого, сообщает СВР, и это даже вынудило прокуратуру убрать из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей.

Напомним, ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявления Александра Сырского о нежелании уступать территории. По его мнению, это демонстрирует оторванность украинского командования от реальности. Кроме того, Сырский продолжает заявлять, что Красноармейск (украинское название — Покровск) якобы не был освобождён российскими войсками, а Димитров (украинское название — Мирноград) не окружён.