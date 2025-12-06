Путин в Индии
6 декабря, 16:16

Подполковник армии США назвал Сырского оторванным от реальности

Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявления главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского о нежелании уступать территории. По его мнению, это демонстрирует оторванность украинского командования от реальности.

«Оно (интервью. — Прим. Life.ru) демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которая свойственна многим западным лидерам», — написал Дэвис в социальной сети X.

Напомним, Сырский заявил, что любые территориальные уступки в рамках потенциального мирного соглашения с Россией для Киева неприемлемы. По его словам, передача земель в обмен на мир немыслима, поскольку именно защита территорий является основной задачей ВСУ на протяжении всего конфликта.

