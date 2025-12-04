«Бой продолжается»: Сырский врёт, что ВСУ до сих пор якобы удерживают Красноармейск
Сырский врёт, что ВСУ всё ещё удерживают Красноармейск
Обложка © ТАСС / ЕРА / VITALII NOSACH
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает опровергать потерю Красноармейска (Покровска) в ДНР. Он заявил, что удержание города и соседнего Димитрова (Мирнограда) является важным фактором, «замедляющим продвижение российских сил».
«Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населённых пунктов», — написал главком ВСУ в соцсетях.
Он утверждает, что украинские военные продолжают держать оборону на определённых направлениях. Как подчеркнул Сырский, командиры, понимая ценность каждой жизни, провели с полевыми командирами обсуждение вопросов ротации и улучшения логистических цепочек.
Напомним, 1 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Позже военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого Красноармейска.
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