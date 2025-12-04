«Бой продолжается»: Сырский врёт, что ВСУ до сих пор якобы удерживают Красноармейск

«Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населённых пунктов», — написал главком ВСУ в соцсетях.