Первые жители Красноармейска получили российские паспорта
Жителям Красноармейска начали выдавать российские паспорта. О новых гражданах РФ сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин у себя в телеграм-канале.
В Красноармейске жители получают паспорта РФ. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
Церемония прошла при участии министра МВД ДНР генерал-лейтенант полиции Павла Гищенко, который лично вручил документы горожанам. Среди первых получателей паспортов оказались Инна и её сын Денис, чья судьба стала примером трудного пути к этому моменту. Во время эвакуации из города мальчик получил ранение в ногу в результате вражеского обстрела и в настоящее время продолжает лечение.
«Российские военные эвакуировали из Красноармейска уже 300 мирных жителей. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР продолжает проводить паспортизацию жителей освобождённых населённых пунктов», — написал Пушилин.
27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия полностью окружила ВСУ в Красноармейске. При этом вчера пресс-служба Минобороны рассказывала, что штурмовые отряды ВС РФ продвигаются в восточных районах города.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.