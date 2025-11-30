Первые жители Красноармейска получили российские паспорта

Церемония прошла при участии министра МВД ДНР генерал-лейтенант полиции Павла Гищенко, который лично вручил документы горожанам. Среди первых получателей паспортов оказались Инна и её сын Денис, чья судьба стала примером трудного пути к этому моменту. Во время эвакуации из города мальчик получил ранение в ногу в результате вражеского обстрела и в настоящее время продолжает лечение.