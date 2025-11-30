Россия и США
30 ноября, 02:57

Орбан: Признание ЕС поражения Украины вызовет землетрясение в политике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские политики опасаются признать поражение в конфликте на Украине, так как это может спровоцировать серьёзные изменения в политической обстановке в Европе и привести к отставкам тех, кто не смог остановить конфликт раньше. Об этом Орбан сообщил, выступая в городе Ньиредьхаза, трансляция велась на его YouTube-канале.

«Признание того, что эта война проиграна, и мы не будем её продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они ещё не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдёт, как и с миграцией», — подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что в таком случае политикам придётся признать, что условия соглашения 2022 года, которые были сорваны западными странами, были бы более выгодными для Украины, чем текущие предложения. По словам премьер-министра, признание поражения на Украине в Европе — сложный процесс, в отличие от США, где в случае провала на выборах проигравшие политики уходят в отставку.

Политолог раскрыл роль Орбана в урегулировании конфликта на Украине
Политолог раскрыл роль Орбана в урегулировании конфликта на Украине

Напомним, 28 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, она продолжалась более трёх часов. Российский лидер выразил удовлетворение визитом венгерского коллеги в Москву. Орбан в свою очередь подтвердил заинтересованность Венгрии в успешной реализации мирных инициатив и заявил о готовности предоставить площадку для проведения переговоров по ситуации на Украине. Позднее венгерский политик дал положительную оценку итогам прошедшей встречи с президентом РФ.

