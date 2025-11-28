Россия и США
28 ноября, 10:47

В Кремле начались переговоры Путина и Орбана

Обложка © TACC / Михаил Метцель

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле. В переговорах с российской стороны также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров.

Кроме того, Кремль публиковал кадры прибытия Орбана в Кремль. На видео также можно заметить главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который общается с Лавровым в преддверии российско-венгерских переговоров.

Кадры прибытия Орбана в Кремль. Видео © Telegram / Кремль. Новости

До этого в Кремле заявляли, что встреча Путина и Орбана ожидается после 13:00 мск. Мероприятие начнётся с краткого вступительного слова. После завершения переговоров брифинг для прессы не предусмотрен. Ранее Орбан сообщал о намерении обсудить урегулирование конфликта на Украине с президентом России. Помимо этого, он планирует затронуть вопрос стабильных поставок энергоносителей, в частности, нефти и газа.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили запланированную встречу Путина с Орбаном. А также президент России планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она состоится на следующей неделе.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
