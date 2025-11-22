Орбан заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине и расколе в ЕС

Конфликт на Украине и внутренние противоречия в ЕС находятся на «переломном моменте». Об этом в соцсетях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил Орбан, в то время как президент США Дональд Трамп активно работает над урегулированием украинского конфликта, предлагая план, который мог бы устроить обе стороны, Европа оказывается перед жёсткой дилеммой. Ей предстоит либо встать на сторону американского лидера и его мирных усилий, либо продолжить финансирование поставок вооружений Украине. Орбан полагает, что Европа сможет преодолеть тупик, поддержав мирную инициативу Трампа.

Он также отметил, что те, кто настаивает на продолжении боевых действий, должны осознать, что за последние три с половиной года они бессмысленно растратили средства своих граждан в провальной войне. Политик предупредил, что альтернативный путь – продолжение поддержки Украины – неизбежно приведёт к эскалации европейско-российского конфликта. Венгрия, по словам Орбана, твёрдо намерена выбрать путь мира.

«Мы можем выйти из тупика, и наконец вся Европа сможет поддержать мирную инициативу президента Трампа, включая бюрократов в Брюсселе», — подчеркнул премьер Венгрии.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вместе с лидерами стран ЕС хочет до 27 ноября переписать план Трампа. Сейчас в Европе идут интенсивные консультации, цель которых — не дать Киеву оказаться перед жёстким выбором без возможности корректировок.