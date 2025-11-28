Путин сегодня проведёт переговоры с Орбаном после 13:00 мск

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 ноября, проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится в Кремле после 13:00 мск.

«Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном, который прибудет в Москву», — рассказал Песков.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили запланированную встречу Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А также Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она состоится на следующей неделе.