Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:41

Путин сегодня проведёт переговоры с Орбаном после 13:00 мск

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 ноября, проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится в Кремле после 13:00 мск.

«Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном, который прибудет в Москву», — рассказал Песков.

Орбан заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Орбан заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине и расколе в ЕС

Напомним, ранее в Кремле подтвердили запланированную встречу Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А также Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она состоится на следующей неделе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar