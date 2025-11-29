Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

Переговоры в Кремле завершились успехом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик отметил, что его главная цель достигнута – Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остаётся надёжным», — написал Орбан в соцсетях.

Отправляясь в Москву, венгерский премьер подчёркивал, что бесперебойные поставки нефти и газа из России имеют ключевое значение для энергетической безопасности Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства. По его словам, Владимир Путин заверил, что согласованные объёмы газа и нефти будут поступать в Венгрию в необходимые сроки.

Венгрия остается одним из ключевых покупателей российских энергоносителей в ЕС. Страна получает большую часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа – по «Турецкому потоку». В 2025 году поставки из России составили 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров газа.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли 28 ноября в Кремле. Встреча продолжалась более трёх часов. В переговорах принимали участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского дипведомства охарактеризовал прошедшие переговоры как весьма позитивные, отметив продуктивный характер диалога между лидерами двух стран.