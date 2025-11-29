Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 21:48

Стало известно, сколько Орбан заплатил за ужин в русском стиле после встречи с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обед венгерского премьера Виктора Орбана в московском ресторане «Живаго» составил 4460 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Красная икра стоила 1800 рублей, к ней подали блины за 220 рублей. Сало в шелухе оценили в 690 рублей, соленья — 380 рублей. Сибирские пельмени обошлись в 720 рублей, борщ — 650 рублей.

Песков назвал Путина и Орбана прагматиками, которые открыто говорят о проблемах
Песков назвал Путина и Орбана прагматиками, которые открыто говорят о проблемах

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли 28 ноября. Встреча продолжалась более трёх часов. После встречи премьер отправился в ресторан «Живаго», что находится напротив Кремля. Отмечается, что ресторан в это время не закрывали на спецобслуживание, несмотря на то, что Орбан был с многочисленной делегацией. Кроме того, члены венгерской делегации заказали премиальную русскую водку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar