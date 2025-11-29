Стало известно, сколько Орбан заплатил за ужин в русском стиле после встречи с Путиным

Красная икра стоила 1800 рублей, к ней подали блины за 220 рублей. Сало в шелухе оценили в 690 рублей, соленья — 380 рублей. Сибирские пельмени обошлись в 720 рублей, борщ — 650 рублей.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли 28 ноября. Встреча продолжалась более трёх часов. После встречи премьер отправился в ресторан «Живаго», что находится напротив Кремля. Отмечается, что ресторан в это время не закрывали на спецобслуживание, несмотря на то, что Орбан был с многочисленной делегацией. Кроме того, члены венгерской делегации заказали премиальную русскую водку.