Песков назвал Путина и Орбана прагматиками, которые открыто говорят о проблемах

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Кремле прошли весьма позитивно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами. По его словам, обе стороны продемонстрировали прагматичный подход к защите национальных интересов.

«И Путин, и Орбан — они весьма прагматичные люди, они открыто говорят о проблемах, они чётко стоят на позициях своей страны. Каждый отстаивает интересы своих стран. Для них это является абсолютным приоритетом. И в этом, конечно, они схожи», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что такой формат взаимодействия позволяет руководителям двух стран затрагивать широкий спектр вопросов, включая конкретные проекты сотрудничества в различных сферах. Тем более, что в начале беседы говорилось о наличии конкретных проектов взаимодействия в самых разных областях.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли 28 ноября в Кремле. Встреча продолжалась более трёх часов при участии ключевых членов российской делегации. В переговорах принимали участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского МИД охарактеризовал прошедшие переговоры как весьма позитивные, отметив продуктивный характер диалога между лидерами двух стран.