28 ноября, 10:55

Орбан раскрыл цель переговоров с Путиным в России

Обложка © Life.ru

Визит премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным обусловлен желанием обеспечить республику надёжным и доступным энергоснабжением зимой. Данное заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

Орбан пояснил, что текущая поездка логически продолжает его недавнюю дипломатическую миссию в Соединённые Штаты. Тогда ему удалось добиться для Венгрии исключения из американских санкционных мер, касающихся российских энергоносителей. Теперь, по его словам, необходимо сделать следующий шаг.

«Вот почему я сегодня еду в Россию: чтобы обеспечить надёжное и доступное энергоснабжение Венгрии этой зимой и в следующем году», — подчеркнул Орбан.

Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов

Напомним, что в Москве начались переговоры между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Они проходят в Кремле. Российскую делегацию на встрече представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Юлия Сафиулина
