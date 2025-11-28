Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 10:06

Лавров, Орбан и Новак будут участвовать во встрече Путина с Орбаном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня в столице России стартуют переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча пройдёт в стенах Кремля после 13:00 по московскому времени. Орбан вылетел из Будапешта ранним утром, назвав цель визита «обеспечением стабильности для Венгрии и Европы».

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев сообщает, что в состав переговорной группы также войдёт глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Встреча начнётся с минуты на минуту.

Кортеж Орбана едет из аэропорта Внуково в Москву
Кортеж Орбана едет из аэропорта Внуково в Москву

Напомним, ранее в Кремле подтвердили запланированную встречу Путина с Орбаном. А также президент России планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она состоится на следующей неделе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Путин
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar