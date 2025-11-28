Лавров, Орбан и Новак будут участвовать во встрече Путина с Орбаном

Сегодня в столице России стартуют переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча пройдёт в стенах Кремля после 13:00 по московскому времени. Орбан вылетел из Будапешта ранним утром, назвав цель визита «обеспечением стабильности для Венгрии и Европы».

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев сообщает, что в состав переговорной группы также войдёт глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Встреча начнётся с минуты на минуту.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили запланированную встречу Путина с Орбаном. А также президент России планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она состоится на следующей неделе.