28 ноября, 10:00

Кортеж Орбана едет из аэропорта Внуково в Москву

В аэропорту Внуково замечен кортеж, предположительно принадлежащий премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает газета «Известия». Ожидается, что он прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Венгерский кортеж замечен во Внуково. Видео © Telegram / IZ.RU

До этого в Кремле заявляли, что встреча Путина и Орбана ожидается после 13:00 мск. Мероприятие начнется с краткого вступительного слова. После завершения переговоров брифинг для прессы не предусмотрен.

Орбан заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Напомним, ранее в Кремле подтвердили запланированную встречу Путина с Орбаном. А также президент России планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она состоится на следующей неделе.

