Лавров назвал очень позитивными переговоры Путина и Орбана в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана прошли в крайне позитивном ключе. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Президент России вёл переговоры, мы ему старались помогать по его просьбе. Я считаю, что очень позитивный разговор», — сказал глава МИД России.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры длились более трёх часов. По завершении встречи Путин лично проводил Орбана к автомобилю.