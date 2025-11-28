Россия и США
28 ноября, 16:13

Лавров назвал очень позитивными переговоры Путина и Орбана в Кремле

Обложка © Life.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана прошли в крайне позитивном ключе. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лавров — о переговорах Путина и Орбана. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Президент России вёл переговоры, мы ему старались помогать по его просьбе. Я считаю, что очень позитивный разговор», — сказал глава МИД России.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры длились более трёх часов. По завершении встречи Путин лично проводил Орбана к автомобилю.

