Мерц обрушился с критикой на Орбана за поездку в Москву без разрешения ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без европейского мандата и без согласования с лидерами ЕС. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине.

Мерц подчеркнул, что позиция Орбана давно известна, и поездка в Россию не стала неожиданностью. Канцлер напомнил, что венгерский премьер уже посещал Москву в 2024 году и продолжает настаивать на собственном подходе к урегулированию конфликта.

«Он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть своё представление по прекращению этого конфликта», — заявил Мерц.

Канцлер выразил открытость к любым идеям по урегулированию, но скептически отнёсся к миссии Орбана в Москве, сомневаясь в её успехе по сравнению с прошлыми попытками.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее в социальных сетях Орбан раскрыл цель своего визита в Россию. По его словам, он надеется добиться гарантированного энергоснабжении своей страны в зимний период.