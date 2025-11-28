Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 14:33

Переговоры Путина и Орбана завершились, они продолжались более трёх часов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле подошли к концу российско-венгерские переговоры, которые длились свыше трёх с половиной часов. По завершении встречи президент России Владимир Путин лично проводил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к автомобилю.

Путин провожает Орбана до автомобиля. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На кадрах — премьер Венгрии покидает Кремль вместе с другими представителями страны. Его провожает Путин.

Стало известно, кто присоединился к закрытой части переговоров Путина и Орбана
Стало известно, кто присоединился к закрытой части переговоров Путина и Орбана

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее в социальных сетях Орбан раскрыл цель своего визита в Россию. По его словам, он надеется добиться гарантированного энергоснабжении своей страны в зимний период.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar