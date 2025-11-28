Переговоры Путина и Орбана завершились, они продолжались более трёх часов

Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее в социальных сетях Орбан раскрыл цель своего визита в Россию. По его словам, он надеется добиться гарантированного энергоснабжении своей страны в зимний период.