Стало известно, кто присоединился к закрытой части переговоров Путина и Орбана

К закрытой части переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Кремле присоединился глава Росатома Алексей Лихачёв. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«По моей информации, к закрытой части переговоров Орбана и Путина присоединился глава Росатома Алексей Лихачёв», — написал Юнашев в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Росатом и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2». Начало работ намечено на февраль 2026 года.

Прямо сейчас Владимир Путин проводит переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствуют ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее в социальных сетях Орбан раскрыл цель своего визита в Россию. По его словам, он надеется добиться гарантированного энергоснабжении своей страны в зимний период.