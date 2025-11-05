Россия и США
5 ноября, 19:03

Проект «Пакш-2» получил лицензию на строительство АЭС в Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

Ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало разрешения на заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС «Пакш» и на возведение зданий ядерного острова. Начало работ назначили на февраль 2026 года, сообщает «Росатом»

«Лицензии <…> подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности», — говорится в заявлении.

Эти разрешения позволяют начать полномасштабные работы по строительству, включая активную подготовку к заливке первого бетона. Этот процесс считается стартом основного этапа сооружения энергоблока.

Росатом и Эфиопия подписали план действий по строительству АЭС
Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре Росатом впервые использовал квантовый компьютер для решения отраслевой задачи. Эксперимент стал первым шагом к применению квантовых компьютеров для расчётов и повышения эффективности работы атомных станций.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
