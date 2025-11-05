Проект «Пакш-2» получил лицензию на строительство АЭС в Венгрии

Ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало разрешения на заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС «Пакш» и на возведение зданий ядерного острова. Начало работ назначили на февраль 2026 года, сообщает «Росатом»

«Лицензии <…> подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности», — говорится в заявлении.

Эти разрешения позволяют начать полномасштабные работы по строительству, включая активную подготовку к заливке первого бетона. Этот процесс считается стартом основного этапа сооружения энергоблока.

