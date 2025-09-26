Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 18:19

Росатом впервые использовал квантовый компьютер для отраслевой задачи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Госкорпорация «Росатом» впервые использовала реальный квантовый компьютер для решения практической задачи в атомной отрасли. Об этом сообщила директор по квантовым технологиям Росатома Екатерина Солнцева.

«На реальном квантовом компьютере была решена модельная задача теплопереноса. Работа выполнялась для проекта «Прорыв» в рамках программы внедрения квантовых вычислений атомной отрасли», — рассказала Солнцева.

Этот эксперимент — первый шаг к использованию квантовых компьютеров для расчётов и улучшения работы атомных станций.

Росатом и Эфиопия подписали план действий по строительству АЭС
Росатом и Эфиопия подписали план действий по строительству АЭС

Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Саров заявил, что «Росатом» занимает лидирующую позицию в мировой атомной энергетике, строя больше объектов, чем любая другая компания в мире. Глава государства подчеркнул, что у российской госкорпорации достаточно заказов, и она является абсолютным лидером в этой сфере, особенно в реализации проектов за рубежом.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Росатом
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar